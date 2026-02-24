Newsticker
1. FC Köln: Nächster Verletzungsschock! Joel Schmied fällt erneut aus

Kölns Schmied fällt erneut aus

In Köln fällt der nächste Stammspieler aufgrund einer Muskelverletzung aus. Besonders für Verteidiger Joel Schmied ist die Verletzung besonders bitter.
SID
Der 1. FC Köln beklagt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Ausfall eines Stammspielers aufgrund einer Muskelverletzung.

Verteidiger Joel Schmied, gerade erst von einer ähnlichen Blessur genesen, muss „vorerst pausieren“. Das teilte der Klub am Dienstag mit. Eine MRT-Untersuchung nach dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:2) habe Aufschluss gegeben.

Schmied hatte aufgrund einer im November erlittenen Oberschenkelverletzung insgesamt neun Spiele verpasst und war in diesem Monat zurückgekehrt.

1. FC Köln: Auch Sebulonsen und Thielmann verletzt

Wegen Muskelverletzungen stehen dem FC derzeit auch die potenziellen Stammspieler Sebastian Sebulonsen, Jan Thielmann und Alessio Castro-Montes nicht zur Verfügung.

Am Freitag (20.30 Uhr/Sky) tritt das Team von Trainer Lukas Kwasniok zum Auftakt des 24. Spieltags beim FC Augsburg an.

