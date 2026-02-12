Krösche erklärt Eintracht-Ziele

SID 12.02.2026 • 05:38 Uhr Eintracht Frankfurt spielte in dieser Saison in der Königsklasse. SGE-Boss Markus Krösche sieht das noch eher als Ausnahme an.

Sportvorstand Markus Krösche sieht Eintracht Frankfurt noch nicht als dauerhaften Kandidaten für die Champions League.

„Wenn ich auf die Bundesliga schaue, haben wir mit Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und RB Leipzig vier Klubs, die zwei, drei Stufen entfernt sind“, erklärte der 45-Jährige bei Transfermarkt.de: „Wir können es wie im letzten Jahr schaffen, das mal zu durchbrechen, wenn einer von diesen Klubs nicht so performt.“

Krösche: „Platz fünf oder sechs ist immer unser Ziel“

Es gehe für die SGE aber eher darum, „dahinter zu kämpfen“, führte Krösche aus: „Es gibt in jedem Jahr – wie diesmal Hoffenheim – zudem eine Überraschungsmannschaft. Platz fünf oder sechs ist immer unser Ziel, und wir wollen auch versuchen, in Zukunft immer mit dabei zu sein. Alles andere wäre falsch und utopisch.“ In dieser Saison spielte die Eintracht zum fünften Mal in Serie im Europapokal.