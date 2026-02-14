Kurs Richtung Königsklasse: Rekord-TSG trotzt Querelen

SID 14.02.2026 • 17:29 Uhr Die Hoffenheimer setzen sich allen internen Unruhen zum Trotz souverän gegen den SC Freiburg durch.

Die TSG Hoffenheim hat sowohl die internen Querelen als auch die zurückliegende Topspiel-Pleite gut verdaut und hält Kurs Richtung Champions League.

Die starken Kraichgauer gewannen am 22. Spieltag der Bundesliga 3:0 (0:0) gegen den SC Freiburg. Durch den Sieg im badischen Duell hat die TSG in ihrer 600. Erstliga-Partie einen Rekord aufgestellt: Acht Heimsiege in Folge gab es noch nie.

Fisnik Asllani (46.), Ozan Kabak (51.) und Joker Valentin Gendrey (90.+5) trafen für den Tabellendritten. Damit endete die SC-Serie: Die Freiburger hatten neun Pflichtspiele nacheinander nicht gegen die TSG verloren.

„Wir wollen einfach weiter Gas geben. Es macht Mega-Spaß“, sagte Asllani bei Sky angesichts der besten TSG-Bilanz der Historie zu diesem Saisonzeitpunkt. Ähnlich sah es Mitspieler Grischa Prömel: „Es machte eine Menge Spaß aktuell. Wir bringen eine super Energie auf den Rasen und haben Power.“

Freiburg-Trainer Schuster auf der Tribüne

Bei den Breisgauern, die am Dienstag den Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals geschafft hatten, fehlte der gesperrte Julian Schuster. Für den Coach, der auf der Tribüne Platz nehmen musste, übernahm Co-Trainer Lars Voßler. Er sah eine verdiente Niederlage.

Die Hoffenheimer hatten vor der Niederlage am vergangenen Sonntag bei Bayern München (1:5) fünf Spiele in Folge gewonnen. Einen Tag nach dem Bayern-Spiel war der Machtkampf bei den Kraichgauern vorerst zu Ende gegangen.

Interner Machtkampf beschäftigt Hoffenheim

Geschäftsführer Andreas Schicker darf sich als Sieger der Auseinandersetzung hinter den Kulissen fühlen und bleibt im Amt. Christoph Henssler, bis dahin Interims-Chef beim Mutterverein, erklärte dagegen seinen Rücktritt.

„Die Themen haben Kraft gekostet. Letztendlich haben wir alles gut hinbekommen“, sagte Schicker kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Ich hoffe jetzt auf Ruhe. Wir brauchen diese Ruhe, um unsere Ziele zu erreichen.“

Kramaric-Traumtor zählt nicht

Die 22.679 Zuschauer sahen in der 5. Minute ein vermeintliches Traumtor von Andrej Kramaric aus rund 35 Metern. Der kroatische TSG-Altstar stand allerdings minimal im Abseits. Trotz des aberkannten Treffers dominierten die Hoffenheimer die Anfangsphase.

Die fast ausschließlich in der Defensive beschäftigten Freiburger, die auf den gesperrten Johan Manzambi sowie die Langzeitverletzten Philipp Lienhart und Lukas Kübler verzichten mussten, konnten allerdings große Torchancen der Hoffenheimer verhindern. Erst in der 29. Minute war es Wouter Burger, der die TSG-Führung auf dem Fuß hatte.

Die Gastgeber, bei denen der verletzte Tim Lemperle und der gesperrte Kevin Akpoguma fehlten, arbeiteten auch danach mit Hochdruck an der Führung. Das SC-Bollwerk hielt aber mit Glück bis zur Pause stand. In der 43. Minute traf Robin Hranac aus kurzer Distanz die Latte.

Hoffenheim schlägt nach der Pause zu

Nur wenige Sekunden nach Beginn des zweiten Durchgangs brach Asllani per Kopf den Bann. Im Anschluss an das siebte Saisontor des Angreifers erhöhten die Hoffenheimer noch einmal die Schlagzahl. Das zweite Tor schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Kabak war nach einer Ecke per Kopf zur Stelle. Beide Tore bereitete Außenverteidiger Vladimir Coufal vor.