Kwasniok adelt Ache: "König der Lüfte"

SID 22.02.2026 • 06:24 Uhr Mit seinem spektakulären Fallrückzieher hat Angreifer Ragnar Ache vom 1. FC Köln alle begeistert – besonders seinen Trainer. Über „Retter“ Said El Mala möchte dieser hingegen nicht sprechen.

Traumtor oder sogar Tor des Jahres? Angreifer Ragnar Ache vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln hat mit seinem spektakulären Fallrückzieher alle begeistert - besonders seinen Trainer, der sich prompt festlegte: „Bei der Wahl zum Tor des Jahres geht es jetzt wohl nur noch um Platz zwei“, sagte Lukas Kwasniok nach dem 2:2 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim.

Das fünfte Saisontor des Kölners veredelte die Social-Media-Abteilung des Klubs gar mit einem Bilderrahmen zu einem Gemälde und platzierte es mittels Bildbearbeitung in einem Museum. Ache selbst blieb eher bescheiden: „Geht der Ball rein sieht es top aus, geht er einen Meter daneben, lacht das ganze Stadion“, sagte Ache über sein Kunststück.

Die Kölner punkteten mit dem Remis gegen den Tabellendritten aus dem Kraichgau nach zuletzt zwei Niederlagen endlich auch gegen ein Topteam. Gegen RB Leipzig (1:2) und den VfB Stuttgart (1:3) hatte man nach ansprechenden Leistungen ohne Zähler dagestanden.

Bundesliga: Köln-Trainer will nicht über El Mala sprechen

Mit der Vorlage für Aches Geniestreich und dem Ausgleichstreffer war Shootingstar Said El Mala maßgeblich am Punktgewinn beteiligt, über das 19 Jahre alte Toptalent sprechen wollte Kwasniok nicht.