Kwasniok erklärt Trainer-Aus: "Glaube ein wenig verloren"

SID 19.02.2026 • 14:25 Uhr Der 1. FC Köln hat Co-Trainer Hannes Dold von seinen Aufgaben entbunden. Lukas Kwasniok erklärt vor dem Duell gegen Hoffenheim die Gründe.

Mit Glaube und einem umstrukturierten Trainerteam will der 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga wieder ins Punkten kommen. „Die Ausgangssituation hätte deutlich schlechter sein können. Wir sind mittendrin statt nur dabei und attackieren auch gegen Hoffenheim mit voller Überzeugung“, sagte Trainer Lukas Kwasniok mit Blick auf die Tabelle vor dem Duell gegen die TSG am Samstag (15.30 Uhr).

Nach 22 Spielen liegt Köln mit 23 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt vier Zähler. Zuletzt setzte es gegen die Topteams Leipzig und Stuttgart zwei Niederlagen.

Das Heimspiel gegen den Tabellendritten bezeichnete der 44-Jährige als „absolute Herkulesaufgabe“. Hoffenheim habe einen „kompletten Turnaround“ und einen „imposanten Aufstieg“ hinter sich gebracht.

Köln will mehr Stabilität nach Standards

Mehr Stabilität wünscht sich Kwasniok nach Standards. Dazu strukturierte der Klub seinen Trainerstab um. Co-Trainer Hannes Dold, seit dieser Saison für die Standards verantwortlich, wurde von seinen Aufgaben entbunden. „Er hat sich diese Aufgabe auch total verschrieben und war unheimlich fleißig“, sagte Kwasniok über Dold. Dennoch sei „der Glaube ein wenig verloren“ gegangen.