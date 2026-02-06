Kwasnioks Liebeserklärung an die Fans: "Was gibt es Schöneres?"

SID 06.02.2026 • 14:22 Uhr Der Kölner Trainer schwärmt von den eigenen Anhängern - und will die Unterstützung nutzen, um im Abstiegskampf nachzulegen.

Trainer Lukas Kwasniok vom 1. FC Köln setzt auf dem Weg zum dritten Heimsieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga auf die Wucht der eigenen Fans. „Das ist schon etwas, was unterschätzt wird“, sagte der Coach, der vom eigenen Anhang in dieser Saison schon scharf kritisiert worden war, vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen RB Leipzig.

Er sei sich „nicht sicher, ob wir das Spiel gegen Mainz ohne den Support gedreht hätten“, erklärte Kwasniok: „Alles rein hypothetisch. Es gibt dir Energie, es gibt dir Vertrauen. Wenn du zwei Spiele gemeinsam gewonnen hast, wenn du die Momente mit den Fans erlebst, die Erleichterung und Glückseligkeit nach dem Spiel, dann macht das was mit dir.“

Kwasniok hofft auf dritten Heimsieg in Folge

Diesen Aufwind will Kwasniok nutzen. „Denn: Was gibt es Schöneres, als einen Heimsieg gemeinsam zu feiern?“, fragte der Trainer und sagte: „Dann kriegt man positive Presse, kann besser schlafen - und die ganze Woche ist entspannter. Deshalb hoffe ich, dass aller guten Dinge drei sind.“