Freiburg verleiht Stürmer

SID 02.02.2026 • 19:38 Uhr Der SC Freiburg gibt seinen Stürmer Junior Adamu vorerst ab. Er soll in Schottland Einsatzzeit sammeln.

Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg hat Stürmer Junior Adamu auf den letzten Drücker noch abgegeben.

Der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln wechselt per Leihe bis zum Saisonende zu Celtic Glasgow nach Schottland. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. In dieser Saison kam Adamu auf neun Einsätze in der Bundesliga und sieben im Europacup (je ein Tor).