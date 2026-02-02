Freiburg verleiht Stürmer

Newsticker
Der SC Freiburg gibt seinen Stürmer Junior Adamu vorerst ab. Er soll in Schottland Einsatzzeit sammeln.
Die Ultras des SC Freiburg wurden am Nachmittag ganz friedlich von ein paar Polizeikräften durch die Altstadt geleitet. Für Chaos sorgten diejenigen, von denen man es am wenigsten erwarten würde.
SID
Europa-League-Teilnehmer SC Freiburg hat Stürmer Junior Adamu auf den letzten Drücker noch abgegeben.

Der Österreicher mit nigerianischen Wurzeln wechselt per Leihe bis zum Saisonende zu Celtic Glasgow nach Schottland. Das gab der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt. In dieser Saison kam Adamu auf neun Einsätze in der Bundesliga und sieben im Europacup (je ein Tor).

Beim europäischen Play-off-Gegner des VfB Stuttgart soll Adamu Einsätze sammeln, die er zuletzt in Freiburg nicht mehr zuverlässig bekommen hatte. „Hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Adamu war 2024 von RB Salzburg nach Freiburg gewechselt.

