Gladbach schlägt am Deadline Day zu

SID 02.02.2026 • 20:59 Uhr Die Borussia legt in der Offensive noch einmal personell nach. Die Verstärkung kommt aus Schweden.

Bundesligist Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach Verstärkung in Schweden fündig geworden.

Von Rekordmeister Malmö FF wechselt Offensivspieler Hugo Bolin bis Saisonende auf Leihbasis zu den Fohlen, die sich zudem eine Kaufoption sicherten. Das teilte Gladbach am letzten Tag des Transferfensters mit.

Bolin blickt der Bundesliga entgegen

„Hugo ist ein sehr interessanter, kreativer, spielfreudiger Fußballer mit viel Perspektive, der unsere Möglichkeiten in der Offensive erhöht“, sagte Sportchef Rouven Schröder.