Leihe mit Kaufoption: Köln holt Chávez aus München

SID 02.02.2026 • 17:42 Uhr

Der 1. FC Köln hat sich am letzten Tag des Wintertransferfensters noch einmal in der Breite verstärkt. Wie der Fußball-Bundesligist am Montagnachmittag mitteilte, kommt Mittelfeldspieler Felipe Chávez vom deutschen Rekordmeister Bayern München. Köln leiht den 18-Jährigen bis zum Saisonende aus und hat im Anschluss eine Kaufoption. Medienberichten zufolge sollen die Bayern wiederum eine Rückkaufoption haben.

„Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt an das Bundesliga-Niveau heranzuführen und ihm die Basis zu geben, sich dort dauerhaft zu etablieren“, wird FC-Geschäftsführer Thomas Kessler in der Mitteilung zitiert.