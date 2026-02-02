Leipzig holt Gruda aus Brighton

SID 02.02.2026 • 10:23 Uhr Die Sachsen leihen den deutschen U21-Nationalspieler bis zum Saisonende aus.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat zum Ende des Transferfensters noch einmal seine Offensive verstärkt. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda vom englischen Klub Brighton & Hove Albion per Leihe bis Saisonende nach Sachsen. Der 21-Jährige war 2024 vom FSV Mainz 05 auf die Insel gewechselt.

„Er bringt einen guten Speed mit, ist technisch versiert und kreativ, hat dazu eine starke Ballkontrolle. Mit seiner Einstellung, seinem Einsatz und seiner Physis passt er auch im Defensivverhalten zu unserem Stil. Er hat in der Premier League regelmäßig gespielt, insofern ist er fit und wird kaum Eingewöhnungszeit benötigen“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.