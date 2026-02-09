RB Leipzig verlängert mit Torhüter-Trio

SID 09.02.2026 • 17:51 Uhr Die Sachsen sorgen auf einer Schlüsselposition frühzeitig für Klarheit.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Stammtorhüter Peter Gulacsi. Wie die Sachsen zwei Tage vor dem Pokal-Duell bei den Bayern mitteilten, verlängerte der Ungar seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nochmals um ein Jahr bis 2027.

Im Zuge dessen weitete RB auch die Kontrakte von Ersatztorhüter Maarten Vandevoordt sowie der Nummer drei Leopold Zingerle aus. Während Vandevoordt vorzeitig um ein Jahr bis 2030 verlängerte, unterschrieb Zingerle ein neues Arbeitspapier bis 2028.

RB Leipzig: „Auf Gulacsi ist jederzeit Verlass“

„Wir freuen uns sehr, mit unseren drei Torhütern frühzeitig verlängert zu haben“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Mit Pete, Maarten und Leo haben wir extrem viel Qualität auf der Position und sicherlich eines der stärksten Trios der Bundesliga beisammen.“

Auf Stammkeeper Gulacsi sei „jederzeit Verlass, er zeigt sich in seiner bereits elften Saison bei uns erneut als sicherer Rückhalt“. Der 35-Jährige könne dem Team „mit seiner Erfahrung nach wie vor sehr viel geben“.