Leipzig "wenige Wochen" ohne Schlager

Der Österreicher musste gegen Borussia Dortmund ausgewechselt werden. Nun steht fest: Er fehlt den Leipzigern länger.
Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten. Der österreichische Nationalspieler fehlt den Sachsen aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich "wenige Wochen", wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige war am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) in der 65. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

Die exakte Ausfallzeit sei abhängig vom Heilungsverlauf, schrieben die Leipziger in ihrer Mitteilung. Schlager, der den Verein im Sommer verlassen wird, beginne umgehend mit einem individuellen Reha-Programm.

