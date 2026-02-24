Leipzig "wenige Wochen" ohne Schlager

SID 24.02.2026 • 12:26 Uhr Der Österreicher musste gegen Borussia Dortmund ausgewechselt werden. Nun steht fest: Er fehlt den Leipzigern länger.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss vorerst auf Mittelfeldspieler Xaver Schlager verzichten. Der österreichische Nationalspieler fehlt den Sachsen aufgrund von muskulären Problemen im Adduktorenbereich "wenige Wochen", wie der Klub am Dienstag mitteilte. Der 28-Jährige war am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) in der 65. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.