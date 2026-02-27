Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

Leverkusen erneut ohne Vázquez

Leverkusen erneut ohne Vázquez

In der Hinrunde fiel der Spanier schon lange aus. Nun ist er erneut verletzt.
Vázquez nach seiner Auswechslung am Dienstag
Vázquez nach seiner Auswechslung am Dienstag
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
In der Hinrunde fiel der Spanier schon lange aus. Nun ist er erneut verletzt.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss erneut ohne den verletzten Lucas Vázquez auskommen. Der Mann für die rechte Seite, der wegen muskulärer Probleme bereits große Teile der Hinrunde verpasst hatte, fällt laut Vereinsmitteilung vom Freitag für voraussichtlich mehrere Wochen mit einer nicht näher benannten Wadenverletzung aus.

Der Spanier war im Rückspiel der Champions-League-Playoffs gegen Olympiakos Piräus (0:0) am Dienstag ausgewechselt worden. Den Befund brachte eine MRT-Untersuchung. Vázquez hat in der laufenden Saison neun von 22 möglichen Bundesligaspielen bestritten. Leverkusen empfängt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den FSV Mainz 05.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite