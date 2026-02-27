Leverkusen erneut ohne Vázquez

SID 27.02.2026 • 10:08 Uhr In der Hinrunde fiel der Spanier schon lange aus. Nun ist er erneut verletzt.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss erneut ohne den verletzten Lucas Vázquez auskommen. Der Mann für die rechte Seite, der wegen muskulärer Probleme bereits große Teile der Hinrunde verpasst hatte, fällt laut Vereinsmitteilung vom Freitag für voraussichtlich mehrere Wochen mit einer nicht näher benannten Wadenverletzung aus.