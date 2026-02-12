Mainz-Leistungsträger klärt Zukunft

SID 12.02.2026 • 09:35 Uhr Die Rheinhessen setzen im offensiven Mittelfeld auf Kontinuität.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 kann weiter auf Leistungsträger Jae-sung Lee bauen. Wie die Rheinhessen mitteilten, verlängerte der Südkoreaner seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag. Über die Laufzeit machte der Verein wie gewohnt keine Angaben.

Lee war im Sommer 2021 von Holstein Kiel zu den Mainzern gewechselt, ist dort seit Jahren Stammkraft im offensiven Mittelfeld. In 159 Pflichtspielen gelangen ihm 28 Treffer sowie 24 Vorlagen.

Mainz-Boss lobt Lee als Vorbild

Lee spiele „eine tragende Rolle“, sagte Sportdirektor Niko Bungert: „Auf und neben dem Platz ist er stets ein Vorbild, das mit seiner Professionalität und seinem Einsatz vorangeht. Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen und sind überzeugt, dass er uns weiterhin sportlich wie menschlich bereichern wird.“