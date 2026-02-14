Mainz vorerst ohne Bell

SID 14.02.2026 • 16:29 Uhr Stefan Bell verletzt sich beim Freitagsspiel in Dortmund. Mainz muss auf den Innenverteidiger vorerst verzichten.

Der FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf der Bundesliga vorerst auf Stefan Bell verzichten.

Der Innenverteidiger erlitt bei der deutlichen Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund (0:4) eine Innenbandzerrung im rechten Knie.

Bundesliga: Bell fehlt im Abstiegskampf

Das teilten die Mainzer nach Untersuchungen am Samstag mit. Bell stehe „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung“.