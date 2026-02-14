Newsticker
Mainz vorerst ohne Bell

Mainzer Leistungsträger fällt aus

Stefan Bell verletzt sich beim Freitagsspiel in Dortmund. Mainz muss auf den Innenverteidiger vorerst verzichten.
Stefan Bell (M.) fällt bis auf Weiteres aus
© IMAGO/Team 2
SID
Stefan Bell verletzt sich beim Freitagsspiel in Dortmund. Mainz muss auf den Innenverteidiger vorerst verzichten.

Der FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf der Bundesliga vorerst auf Stefan Bell verzichten.

Der Innenverteidiger erlitt bei der deutlichen Niederlage am Freitagabend bei Borussia Dortmund (0:4) eine Innenbandzerrung im rechten Knie.

Bundesliga: Bell fehlt im Abstiegskampf

Das teilten die Mainzer nach Untersuchungen am Samstag mit. Bell stehe „in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung“.

Wann der 34-Jährige wieder ins Training einsteigen kann, sei vom „individuellen Heilungsverlauf abhängig“. Trotz einiger positiver Ergebnisse zuletzt, steckt Mainz weiter im Abstiegskampf.

