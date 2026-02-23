FC Bayern: Von diesem Transfer rät Matthäus ab

Samuel Kucza 23.02.2026 • 18:32 Uhr Lothar Matthäus glaubt bei RB-Leipzig-Star Yan Diomande an eine gigantische Ablösesumme. Den Bayern rät er von einem Transfer ab.

Wird Yan Diomande die Leipziger im kommenden Sommer wieder verlassen? Die starken Leistungen des Ivorers haben europaweit Begehrlichkeiten geweckt. Auch beim FC Bayern soll der 19-Jährige auf dem Zettel stehen.

Sky-Experte Lothar Matthäus glaubt sogar an eine gigantische Ablöse. „Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir sicher“ sagte der Rekordnationalspieler bei Sky - und präzisierte: „Ich rede da aber jetzt von dreistelligen Millionenbeträgen.“

Mit acht Toren und sechs Assists in 22 Bundesliga-Partien zählt Diomande zu den Shootingstars der Saison. Leipzig hatte den 19-Jährigen erst im Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganés verpflichtet, sein Vertrag in Leipzig läuft 2030 aus.

„Das Geld kann sich Bayern sparen“

Leipzigs Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff stellte im Januar bei Sky klar: „Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist - auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.“

Matthäus rät den Bayern derweil von einem Transfer ab: „Für einen Spieler, der an Díaz (Luis Díaz; Anm. d. Red.) erst mal nicht vorbeikommt, ist das zu teuer. Das Geld kann sich Bayern sparen.“