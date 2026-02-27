FC Bayern: Goretzka Wunschkandidat bei Topklub?

SID 27.02.2026 • 10:39 Uhr Laut Berichten aus Italien soll der italiensiche Rekordmeister um den Nationalspieler buhlen. Andere Klubs machen Konkurrenz.

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin ist offenbar an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Leon Goretzka interessiert.

Das berichtet die Gazzetta dello Sport aus Italien. Goretzka steht bei Bayern München nur noch bis Juni unter Vertrag und wäre ablösefrei zu haben. Dass dessen Engagement nicht verlängert werde, hatte der Rekordmeister bereits angekündigt.

Goretzka gilt offenbar als Wunschkandidat

Juve soll bereits Kontakt mit dem Mittelfeldspieler aufgenommen haben. Goretzka (31) gilt als Wunschkandidat von Trainer Luciano Spalletti. Der Verein soll dem Coach laut Medienberichten die Verpflichtung von sieben neuen Spielern in Aussicht gestellt haben, um ihn zu einer Vertragsverlängerung über den Juni hinaus zu bewegen.