Medien: Werder erhält Absage von Svensson

SID 03.02.2026 • 13:18 Uhr Nach der Trennung von Horst Steffen am Sonntag suchen die Hanseaten nach einem neuen Cheftrainer.

Werder Bremens Suche nach einem Nachfolger von Horst Steffen gestaltet sich offenbar schwierig. Laut der Bild-Zeitung und dem Portal Deichstube hat Bo Svensson den Hanseaten eine Absage erteilt - der Däne galt zuletzt als heißer Kandidat auf den Cheftrainerposten der Grün-Weißen.

Auch sein Landsmann Bo Henriksen, der wie Svensson zeitweise erfolgreich in Mainz arbeitete und im Dezember freigestellt wurde, galt als mögliche Option. Allerdings sollen die Rheinhessen den 50-Jährigen Berichten zufolge nur äußerst ungern zu einem direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg ziehen lassen und entsprechend eine Ablöse verlangen. Bremen soll demnach Abstand von der Personalie genommen haben.