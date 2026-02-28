Matthäus: "Das wäre die größte Fußball-Sensation seit Kaiserslautern"

SID 28.02.2026 • 06:37 Uhr Lothar Matthäus glaubt nicht mehr daran, dass Bayern noch eingeholt wird - selbst, wenn der BVB im Klassiker-Duell gewinnen sollte.

Lothar Matthäus traut Borussia Dortmund im Klassiker-Duell mit dem Meister aus München zwar etwas zu - das Titelrennen der Bundesliga ist aus seiner Sicht jedoch so gut wie gelaufen.

Egal, was am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) passiere, „Bayern wird sich nicht den Vorsprung nehmen lassen“, sagte der Sky-Experte am Freitag bei einem Medientermin in München: „Das wäre ja die größte Fußball-Sensation seit Kaiserslautern, die als Aufsteiger Deutscher Meister geworden sind.“

Vor dem Topspiel beträgt der Vorsprung der Münchner auf den BVB bereits acht Punkte. Um eine Chance auf einen Sieg zu haben, müsse beim BVB „alles funktionieren“, betonte Matthäus.

Matthäus rechnet mit Bayern-Triumph

Dafür müsse Dortmund aber auch das bittere Aus nach dem 1:4 in der Champions League bei Atalanta Bergamo wegstecken. „Ich hätte vor dem Bergamo-Spiel getippt, das wird ein Unentschieden. Nach dem Bergamo-Spiel sage ich, geht Bayern München natürlich als Favorit hinein.“