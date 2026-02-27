Neuer fit für den Klassiker

SID 27.02.2026 • 10:21 Uhr Ob der Kapitän aber auch wirklich spielen wird, ist noch unklar.

Bayern München kann im Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wohl auf seinen Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. „Manu sieht eigentlich gut aus, wir haben gedacht, dass er vielleicht länger ausfällt“, sagte Trainer Vincent Kompany am Freitag und ergänzte: „Aber trotzdem möchte ich es noch einmal mit Manu besprechen.“

Sollte ein zu hohes Risiko bestehen, stünde Jonas Urbig als Ersatz bereit. Neuer hatte sich im Spiel bei Werder Bremen am 14. Februar (3:0) einen Faserriss in der linken Wade zugezogen und war zur Halbzeit ausgewechselt worden. Wegen der Verletzung verpasste er auch das Duell mit Eintracht Frankfurt (3:2).

„Es ist ein Klassiker, diese Spiele sind dermaßen wichtig, dass es wie ein kleiner Titel ist“, sagte Kompany, dessen Mannschaft mit acht Punkten Vorsprung in das Duell geht. „Wir dürfen das so groß machen, wie es ist - und ich hoffe, dass es auch ein richtiges Topspiel wird. Nicht zwei Mannschaften, die Angst haben und nur auf die Punkte schauen“, ergänzte der Belgier.