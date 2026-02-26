Newsticker
Neuer TV-Vertrag für Oliver Kahn

TV-Sender Sky setzt auch in der kommenden Saison auf die Expertise von Oliver Kahn. Der ehemalige DFB-Torhüter freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.
Oliver Kahn bleibt Experte bei Sky
© IMAGO/NurPhoto
Maximilian Huber
TV-Sender Sky setzt auch in der kommenden Saison auf die Expertise von Oliver Kahn. Der ehemalige DFB-Torhüter freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Oliver Kahn wird auch künftig als Experte bei TV-Sender Sky vor der Kamera zu sehen sein.

Wie der Bezahlsender in einer Mitteilung bekanntgab, wird Kahn auch in der kommenden Saison Teil der Sendung „Triple“ sein. Es mache ihm großen Spaß, gemeinsam mit Moderator Riccardo Basile die großen Themen im Fußball zu analysieren, wie Kahn in einer Mitteilung des Senders zitiert wird.

Chefredakteur Alexander Rösner wird wie folgt zitiert: „Oliver Kahn steht für Willensstärke, Erfolg und klare Worte. Genau richtig für Triple. Daher sind wir froh und stolz, dass sich Oliver Kahn bei uns wohl fühlt und vorzeitig bei Sky Sport verlängert hat.“

Der einstige Weltklasse-Torhüter gehört seit Sommer 2025 zum Experten-Team von Sky. Die Sendung „Triple“ wird jeweils donnerstags in den Champions-League-Wochen ausgestrahlt.

