Kracher gegen den FC Bayern: "Noch nie erlebt"

SID 20.02.2026 • 17:05 Uhr Eintracht Frankfurt reist mit großen Verletzungssorgen zum schweren Spiel nach München – kann aber zumindest wieder auf Jonathan Burkardt zählen.

Eintracht Frankfurt muss in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) bei Spitzenreiter Bayern München auch auf Kapitän Robin Koch verzichten.

Der Innenverteidiger habe sich „sehr krank gefühlt, hatte heute Fieber und ist keine Option“, sagte Trainer Albert Riera, der mit der aktuellen Verletzungsmisere mit den Ausfällen von Koch, Arthur Theate (Knieverletzung), Ansgar Knauff (Bauch-OP) und Rasmus Kristensen (Sprunggelenkverletzung) haderte.

„So was ist mir in meinen fünf Jahren als Trainer noch nie passiert“, sagte der Spanier, den vor allem die teils „blöden“ Entstehungen nerven: „Ich will keine Ausreden suchen, aber wir hatten kein Glück mit Verletzungen.“

Zu Wochenbeginn habe er bereits gesagt, er müsse „statt zum Arzt zu gehen, um meine Spieler zu sehen, eher zur Kirche gehen, um zu beten. Denn ehrlich, was hier passiert, ist nicht normal.“

Insbesondere den im Bauchraum operierten Knauff hob Riera dabei als Beispiel hervor. „Du hast einen freien Tag, sitzt auf dem Sofa und bist ein guter Familienvater - und dann bekommst du auf einmal Bauchschmerzen und brauchst eine Operation“, sagte der 43-Jährige.

Eintracht: Burkardt und Kalimuendo wieder fit

Immerhin kann der in zwei Spielen als Eintracht-Coach noch ungeschlagene Riera im Angriff wieder auf Nationalspieler Jonathan Burkardt und Arnaud Kalimuendo zurückgreifen - wobei Burkardt, der seit Ende November wegen einer Wadenverletzung ausgefallen und vergangene Woche krank war, „ein bisschen fitter“ sei. Kalimuendo musste zuletzt wegen Schulterproblemen aussetzen.

Seine verbliebenen Profis bereite Riera auf die Bayern derweil genauso vor wie auf jeden anderen Gegner.