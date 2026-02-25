Vor Kracher-Duell gegen Bayern: BVB warnt Fans wegen Anreise-Chaos

SID 25.02.2026 • 13:28 Uhr Borussia Dortmund empfiehlt Fans eine frühzeitige Anreise zum Klassiker gegen Bayern München am Wochenende. Hintergrund ist ein drohendes Verkehrs-Chaos.

Weil ein Verkehrschaos droht, mahnt Borussia Dortmund alle Fans vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Samstag (18.30 Uhr im LIVETICKER) zu einer „sehr frühzeitigen“ Anreise - am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Die Gewerkschaft ver.di plant für Freitag und Samstag ganztägige Streiks im öffentlichen Personennahverkehr. Sämtliche Stadtbahn- und Buslinien sowie die H-Bahn von DSW21 werden nicht fahren, warnte der BVB.

Der Fernverkehr der Bahn und der Regionalverkehr (S-Bahnen, RE und RB) seien nicht betroffen. Fans ohne Parkausweise für die Parkplätze A bis F werden eindringlich gebeten, am Spieltag erst gar keine Anfahrt zu unternehmen.

Sie sollen möglichst außerhalb parken und den Rest des Weges anderweitig zurücklegen. Einige Parkhäuser verlängern ihre Öffnungszeiten.

BVB empfiehlt Fußmarsch zum Stadion

„Falls ihr von außerhalb anreist, fahrt bitte mit der Deutschen Bahn, die nicht bestreikt wird, bis zum Hauptbahnhof“, hieß es in der Mitteilung am Mittwoch: Das Stadion sei „von dort aus zu Fuß in 40 Minuten zu erreichen“.

Nach dem Verlassen des Stadions seien lange Wartezeiten einzuplanen. „Wir alle werden am Samstag mehr denn je darauf angewiesen sein, dass jeder Zuschauer seine individuelle An-/Abreise vorab sorgfältig durchdenkt und die geschilderten Informationen nicht nur zur Kenntnis nimmt, sondern berücksichtigt“, schrieb der BVB.