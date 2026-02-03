Gladbach gibt neue Partnerschaft bekannt

SID 03.02.2026 • 10:31 Uhr Borussia Mönchengladbach will sich verstärkt um den japanischen Markt bemühen und vereinbart mit Rekordmeister Kashima Antlers eine Partnerschaft.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach bemüht sich künftig verstärkt um den japanischen Markt. Die Rheinländer gaben am Dienstag die Vereinbarung einer strategischen Partnerschaft mit Rekordmeister Kashima Antlers bekannt und betonten dabei ihre Hoffnungen auf „Impulse in den Bereichen internationale Markenentwicklung, Wissensaustausch und Scouting“.

Langfristiges Ziel der Kooperation mit Asiens früherem Champions-League-Sieger sei ein „Weg für japanische Spieler zu Borussia in den europäischen Fußball“.