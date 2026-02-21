Plötzlich TV-Experte: Christian Streich schwärmt von Bayern-Erlebnis

SPORT1 21.02.2026 • 15:59 Uhr Christian Streich ist nach anderthalb Jahren zurück im TV. In der Bayern-Kabine spricht er über ein „unglaubliches Erlebnis“ und ein mögliches Comeback.

Christian Streich ist zurück in der Bundesliga, wenn auch in ungewohnter Rolle. Der langjährige Kulttrainer begleitete das Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr im LIVETICKER) als Experte.

Vor der Partie berichtete er dabei in der Kabine der Münchner über ein „unglaubliches Erlebnis“ mit dem Rekordmeister.

So habe der einstige Bayern-Trainer Jupp Heynckes nach einem 0:0 einmal sehr viel Lob für die Freiburger und ihren damaligen Coach Streich übrig gehabt.

Streich schwärmt von Heynckes-Begegnung

Streich war damals noch ein junger Trainer, als Abstiegskandidat war er nach München gekommen.

„Jupp Heynckes hat auf der PK gesagt, dass das Ergebnis für ihn in Ordnung war, weil sie gegen eine starke Freiburger Mannschaft gespielt haben. Die Journalisten haben alle geschaut, wir waren halt Zweitletzter - aber er hat es ernst gemeint“, berichtete Streich bei Sky.

Heynckes habe ihn danach auch beiseite genommen und ihn geheißen, „genau so weiterzumachen. Und das war wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Mit welcher Größe, mit welcher Klarheit er uns dabei unterstützt hat. Es war ehrlich gemeint, es war großartig und es hat uns unglaublich Kraft gegeben.“

Außerdem wurde Streich von Sky-Reporter Michael Leopold auf ein Comeback angesprochen, doch der Ex-Trainer erwiderte: „Es gibt keinen Comebackplan. Man weiß zwar nicht, was in einem Jahr ist. Aber nein, kein Comebackplan.“