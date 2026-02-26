Polanski richtet "knallharte Worte" an seine Spieler

Trainer Eugen Polanski von Borussia Mönchengladbach will mit einer eher ungewöhnlichen Maßnahme den Turnaround im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga schaffen. „Es ist brutal wichtig, dass wir knallharte Worte an die Jungs richten und im Training Dinge aufbrechen“, sagte Polanski am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Dazu trainierte er mit der Mannschaft zwei Tage vor dem Spiel gegen „intensive“ Berliner bereits im Stadion.

Es sei „reine Kopfsache, wir wollen auf das Tor, was wir am Samstag treffen wollen, auch heute schon schießen“, sagte der 39-Jährige, der mit seinem Team in der Rückrunde noch sieglos ist und nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz liegt. Die Niederlage am vergangenen Sonntag in Freiburg (1:2) bedeutete das siebte Spiel ohne Sieg in Serie. Zum Duell mit dem Tabellenneunten kann Polanski wieder auf Kapitän Rocco Reitz zählen, der seine Gelbsperren abgesessen hat. Zudem könnte Winter-Leihgabe Alejo Sarco nach einem Kapselriss im Fußgelenk wieder eine Kader-Option sein.