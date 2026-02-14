Polizei schickt Fans des 1. FC Köln vor Bundesliga-Spiel in Stuttgart wieder heim

Daniel Höhn 14.02.2026 • 16:08 Uhr Zahlreiche Fans des 1. FC Köln machen sich am Samstag auf den Weg Richtung Stuttgart zum Spiel beim VfB. Weit kommen die FC-Anhänger aber nicht.

Einige hundert Fans des 1. FC Köln mussten ihre Reise zum Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr im LIVETICKER) früher als erwartet beenden. Die Polizei setzte die FC-Anhänger an einem Rastplatz fest und schickte sie nach einer Kontrolle wieder zurück nach Köln. Das bestätigte der Klub.

„Leider wird unsere aktive Fanszene heute nicht im Stadion sein. Die Polizei hat die Busse auf der Fahrt am Rasthof Siegburg gestoppt und die Weiterfahrt untersagt“, schrieb der FC beim Kurznachrichtendienst X.

Drohende Auseinandersetzung mit Gladbach-Fans?

„Laut Polizei soll eine Auseinandersetzung mit Fans von Borussia Mönchengladbach auf ihrem Weg zum Auswärtsspiel nach Frankfurt gedroht haben“, schrieb der Klub weiter. Ein Teil der rund 700 betroffenen Fans sei daraufhin zum Spiel der Kölner U21 gefahren, um die Junioren im Franz-Kremer-Stadion gegen die Sportfreunde Lotte zu unterstützen.

Der Express berichtete zuvor unter Berufung auf Fankreise, dass der Kölner Reisegruppe auf ihrem Weg Richtung Süden eine Gruppe von Fans des Erzrivalen Borussia Mönchengladbach, die zum Spiel bei Eintracht Frankfurt (JETZT im LIVETICKER) fuhren, folgte.

Polizei begleitet Kölner Fans zurück nach Köln

Demnach fuhren die Kölner Fans am Rasthof Siegburg raus, während die Gladbach-Anhänger weiterfuhren, die rivalisierenden Fangruppen trafen so nicht aufeinander.

Den Berichten zufolge kam es auf dem Rastplatz zu Polizeikontrollen der Kölner Fans. Dabei sollen die Behörden ein Betretungsverbot für Baden-Württemberg und Stuttgart ausgesprochen haben. Die Busse bekamen demnach die Auflage, nicht weiterzufahren.

„Wir begleiten die Fans zurück nach Köln“, sagte ein Polizeisprecher dem Express: „Es waren fünf bis sechs Busse betroffen, darin saßen weit unter 1000 Fans.“

Klub warnte schon im Vorfeld

Bereits im Vorfeld der Partie hatte der Klub eine Warnung ausgesprochen: „Wir raten Euch dringend von einer Bahnreise zum Auswärtsspiel in Stuttgart ab, da es im Anschluss keine vernünftige Verbindung zurück nach Köln geben wird.“