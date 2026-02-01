Polzin: Punktgewinn gegen Bayern ein "magischer Abend"

SID 01.02.2026 • 06:37 Uhr Der HSV holt nach langer Zeit mal wieder Zählbares gegen das Starensemble des FC Bayern.

Großes Lob für sein mutiges Team und viel Freude am herausragenden Talent Luka Vuskovic: Merlin Polzin war nach dem durchaus verdienten Punktgewinn seines Hamburger SV gegen Rekordmeister Bayern München erfüllt. "Es war definitiv ein magischer Abend hier im Volkspark", sagte der Trainer der Hanseaten nach dem 2:2 (1:1) im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend: "Wir genießen definitiv den Moment, weil es ein schöner Moment ist nach vielen Jahren, in denen das Volksparkstadion kein Duell gegen die Bayern erlebt hat."

Der HSV hatte es als klarer Außenseiter geschafft, den Branchenprimus über die gesamte Spielzeit zu ärgern. Die taktischen Kniffe des Trainerteams griffen dabei. "Wir haben es durch Rotationsbewegungen immer wieder geschafft, den Gegner auf eine Art Reise mitzunehmen", sagte Polzin, dessen Mannschaft sich auch vom zwischenzeitlichen Rückstand nicht entmutigen ließ. Harry Kane (42.) und Luis Diaz (46.) drehten die HSV-Führung per Foulelfmeter von Fabio Vieira (34.) für die Münchner, doch Toptalent Luka Vuskovic (53.) traf zum Ausgleich.