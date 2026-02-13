Newsticker
Bundesliga: Hohe Strafe für den 1. FC Köln

Hohe Strafe für den 1. FC Köln

Der 1. FC Köln wird für Pyro-Show im Derby bei Borussia Mönchengladbach bestraft.
Blick auf die Kölner Kurve in Mönchengladbach
© IMAGO/Revierfoto/SID/IMAGO
SID
Die Zündeleien seiner Fans kommen den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erneut teuer zu stehen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Aufsteiger am Freitag mit 98.500 Euro Strafe. Davon kann der Verein bis zu 32.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

FC-Fans hatten vor, während und nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach Anfang November laut Urteil „mindestens 56 Bengalische Feuer und 30 Blinker“ gezündet. Zu Beginn der zweiten Halbzeit war das Spiel wegen starker Rauchentwicklung für zwei Minuten unterbrochen.

