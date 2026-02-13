Bundesliga: Hohe Strafe für den 1. FC Köln

SID 13.02.2026 • 16:46 Uhr Der 1. FC Köln wird für Pyro-Show im Derby bei Borussia Mönchengladbach bestraft.

Die Zündeleien seiner Fans kommen den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln erneut teuer zu stehen: Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Aufsteiger am Freitag mit 98.500 Euro Strafe. Davon kann der Verein bis zu 32.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.