Bundesliga: Leipzig-Talent erhält Profivertrag

SID 19.02.2026 • 17:30 Uhr RB Leipzig hat Benno Kaltefleiter mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige trainiert bereits regelmäßig mit der ersten Mannschaft.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Benno Kaltefleiter mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschrieb bis 2029. Das Talent, Stammspieler in der U19, nimmt bereits regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teil und reiste mit dieser Anfang des Jahres ins Winter-Trainingslager nach Portugal. Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen im Dezember hatte Trainer Ole Werner den gebürtigen Leipziger erstmals in den Profikader berufen.