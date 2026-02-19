Bundesliga: Leipzig-Talent erhält Profivertrag

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Mittelfeldspieler Benno Kaltefleiter mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 18-Jährige unterschrieb bis 2029. Das Talent, Stammspieler in der U19, nimmt bereits regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teil und reiste mit dieser Anfang des Jahres ins Winter-Trainingslager nach Portugal. Beim Heimspiel gegen Bayer Leverkusen im Dezember hatte Trainer Ole Werner den gebürtigen Leipziger erstmals in den Profikader berufen.
© IMAGO/SID/Sven Sonntag
„Gemeinsam wollen wir nun die nächsten Schritte gehen und Benno auf ein Level bringen, um dauerhaft auf höchstem Niveau zum Einsatz zu kommen“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer über den deutschen Junioren-Nationalspieler, der im November bei der U17-WM in Katar aufgelaufen war.