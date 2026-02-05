Riera hofft beim Debüt auf "Überraschungsfaktor"

SID 05.02.2026 • 17:47 Uhr Der neue Coach der Hessen, Albert Riera, hat gleich viele Veränderungen angeschoben - und erhofft sich einen schnellen positiven Effekt.

Albert Riera hat für sein Debüt als Trainer von Eintracht Frankfurt einen grundlegenden Wandel der zuletzt so verunsicherten Mannschaft angekündigt.

„Man wird ein ganz anderes Team sehen, selbst bei Einwürfen wird es anders sein. Es ist vielleicht nicht besser oder schlechter als vorher. Aber das ist unser Team“, sagte Riera vor der Partie bei Union Berlin und zeigte energisch auf seine Brust: „Es geht darum, dass wir gewinnen.“

„Überraschungsfaktor“ gegen Union Berlin?

Er habe in den vier Tagen seit Amtsantritt all sein „Wissen und alle Informationen an die Spieler“ gegeben und werde „leer ins Bett gehen“, führte der Spanier aus: „Es war nicht viel Zeit. Aber ich habe ihnen ganz viel gesagt. Die Theorie haben die Spieler bekommen.“ Dabei hätten deren Augen „geleuchtet“. Zu sehr taktisch oder personell ins Detail ging der Coach öffentlich nicht, auch die Torwartfrage ließ er offen. Er wolle am Freitagabend „den Überraschungsfaktor“ nutzen, so Riera.