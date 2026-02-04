Rieras neues "Glücksrad": Schuhe putzen und Gartenarbeit

SID 04.02.2026 • 06:26 Uhr Der neue Trainer von Eintracht Frankfurt hat einen ganz speziellen Weg, mit Regelbrüchen umzugehen.

Albert Riera legt großen Wert auf Disziplin - und pflegt einen kreativen Umgang mit Regelverstößen in seinem Team. „Wir haben Strafen, ich habe ihnen das schon im ersten Meeting gezeigt. Es gibt zwei Dinge: Als erstes müssen sie bezahlen, das tut weh“, sagte der neue Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt: „Und dann gibt es noch etwas anderes. Sie müssen einen Job machen.“

Er führe eine Art „Roulette“ durch, erklärte der 43-Jährige: „Wir haben ein Glücksrad - und vielleicht musst du für das ganze Team die Schuhe putzen.“ Die Strafen gehen dabei aber über übliche Mannschaftsaufgaben hinaus. „Eine Stunde mit dem Analysten oder eine Stunde mit dem Gärtner“ seien unter den möglichen Konsequenzen, „um zu spüren, was all diese Jobs bedeuten.“

Auch seine Regeln erläuterte Riera. Die oberste sei der Respekt innerhalb der Kabine. „Wir sind zunächst Menschen, dann Spieler“, sagte er mehrfach. Und weiter: „Nummer zwei: Wie du trainiert, spielst du auch.“ Zuletzt sollen sich die Frankfurter Spieler jeden Tag selber fragen: „Was gebe ich dem Team mit und ohne Ball?“