Freiburg-Talent schon wieder verletzt

Folgenreicher Jokereinsatz in Sinsheim: Max Rosenfelder hat sich erneut am Oberschenkel verletzt und fehlt dem SC Freiburg für mehrere Wochen.
Die muskulären Probleme von Innenverteidiger Max Rosenfelder vom SC Freiburg nehmen kein Ende.

Wie der Bundesligist aus dem Breisgau am Montagabend mitteilte, hat sich Rosenfelder am vergangenen Spieltag eine Muskelverletzung an der rechten Oberschenkelrückseite zugezogen und fällt mehrere Wochen aus.

Rosenfelder nach 12 Minuten wieder ausgewechselt

Rosenfelder war beim Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim zur Pause eingewechselt worden. Nach nur zwölf Minuten musste der Freiburger, gestützt vom medizinischen Personal, allerdings verletzungsbedingt wieder vom Feld.

Der nun offiziell als verletzt diagnostizierte Oberschenkel war bei der 0:3-Auswärtsniederlage in Sinsheim bereits bandagiert gewesen.

Immer wieder Probleme mit dem Oberschenkel

Den Innenverteidiger, der mit der deutschen U21-Nationalmannschaft im vergangenen Sommer das EM-Finale erreicht hatte, plagten schon des Öfteren Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur.

Nachdem er zu Saisonbeginn die ersten Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, zog er sich kurz vor der Winterpause zudem einen Muskelfaserriss zu. Nun fällt er erneut aus.

