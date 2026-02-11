"Rufschädigend" - Gegenwind nach Sammers Berater-Attacke

Daniel Höhn 11.02.2026 • 12:08 Uhr Matthias Sammer fordert die Abschaffung der Spielerberater-Szene. Dafür gibt es nun deutliche Kritik.

Die Kritik von Matthias Sammer an den Spielerberatern schlug hohe Wellen. Nun hat sich die Spielerberater-Vereinigung in Deutschland – kurz DFVV – in einem Schreiben, welches der Sport Bild vorliegt, zur Wehr gesetzt.

Die DFVV-Geschäftsführer Dominik Kaesberg und Philip Wehler fanden deutliche Worte: „Die Aussagen von Matthias Sammer greifen aus unserer Sicht zu kurz und sind stark pauschalisierend. Sie zeichnen ein Bild von Spielerberatern, das der Realität des modernen Profifußballs nicht gerecht wird.“

Sammers Pauschalisierung sorgt für Unmut

Zudem bezeichneten sie die Ansicht von Sammer als „rufschädigend“. Die Kritik sei aufgrund einzelner Fehlentwicklungen „legitim“, dennoch störten sich die DFVV-Bosse an der Pauschalisierung und der kollektiven Infragestellung eines Berufsstandes.

Demzufolge werde bei der Forderung nach Abschaffung von Beratern „zwischen seriöser Beratung und Einzelfällen“ unterschieden.

Laut Kaesberg und Wehler hätten Spielerberater durchaus ihre Daseinsberechtigung: „Die Vorstellung, dass Spieler Vertragsverhandlungen, Haftungsfragen, internationale Transfers oder langfristige Karriereplanung ohne spezialisierte Beratung bewältigen können, ist realitätsfern. Spielerberater übernehmen hier eine zentrale Rolle als Interessenvertreter.“

Spielerberater-Vereinigung fordert eine sachliche Debatte

Die DFVV-Geschäftsführer sprachen sich darüber hinaus für eine sachliche Debatte über „sinnvolle Regulierung und Qualitätsstandards“ aus.