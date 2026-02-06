Schlager verlässt Leipzig im Sommer

SID 06.02.2026 • 12:18 Uhr Schlager stand seit 2022 bei RB unter Vertrag.

Xaver Schlager wird RB Leipzig im Sommer verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag mitteilte, hat sich der österreichische Nationalspieler nach „mehreren offenen und wertschätzenden Gesprächen“ entschieden, seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

„Wir haben uns wirklich intensiv über einen langen Zeitraum und in mehreren Runden darum bemüht, Xaver weiter an uns zu binden. Dennoch akzeptieren und respektieren wir natürlich seine Entscheidung, sich noch einmal neu zu orientieren“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. Schlager habe RB Leipzig in den vergangenen dreieinhalb Jahren „entscheidend mitgestaltet und immer alles auf dem Platz gelassen“.

Schlager selbst blickte dankbar auf seine Zeit in Leipzig zurück: „In den letzten dreieinhalb Jahren haben wir gemeinsam Momente erlebt, die ich nie vergessen werde – allen voran den Pokalsieg 2023 und den Gewinn des Supercups im selben Jahr.“ Der Wunsch, „noch einmal etwas anderes zu erleben und zu probieren“, habe letztlich den Ausschlag gegeben.