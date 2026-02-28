Bundesligist hakt Klassenerhalt ab: "Wäre mehr als ein Wunder"

SID 28.02.2026 • 18:13 Uhr Heidenheims Trainer Frank Schmidt zweifelt nach der Pleite in Bremen offen am Liga-Verbleib. Auch Mittelfeldspieler Niklas Dorsch wählt deutliche Worte.

Trainer Frank Schmidt hat nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell bei Werder Bremen kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt des Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim.

„Das wäre schon mehr als ein Wunder, wenn wir da unten rauskommen“, sagte Schmidt am Samstagnachmittag bei Sky. Er sei keiner, „der hofft“, sondern einer, „der normalerweise dran glaubt – aber das fällt mir gerade genauso schwer wie unseren Fans“.

Man habe „gegen den Tabellenvorletzten keine Chance gehabt, deswegen fällt es schwer, hier irgendetwas rauszuhauen“.

Mit dieser Ausbeute hat noch kein Team die Klasse gehalten

Die Heidenheimer sind angesichts von acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz wohl nicht mehr zu retten, statistisch gesehen sind sie bereits abgestiegen. Denn: Mit einer Ausbeute von nur 14 Punkten nach 24 Spielen hat seit Einführung der Drei-Punkte-Regel noch kein Team am Saisonende den Klassenerhalt geschafft.

„Am Ende reicht es einfach nicht. Es war vorne und hinten eine Leistung, die nicht reicht, um in der Bundesliga zu bleiben“, sagte Heidenheims Mittelfeldspieler Niklas Dorsch bei DAZN geknickt.

Die Partie sei die einzige Chance gewesen, „um noch einmal Anschluss an die oberen Plätze zu bekommen“, diese habe man nicht genutzt. Mit der Leistung habe man „in der Bundesliga nichts verloren“.