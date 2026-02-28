Schlotterbeck entgeht Platzverweis - dann lässt er den BVB jubeln

Julius Schamburg 28.02.2026 • 18:55 Uhr Nico Schlotterbeck trifft Josip Stanisic im Topspiel mit offener Sohle am Knöchel. Der BVB-Verteidiger kommt mit einer Verwarnung davon. Auch im weiteren Verlauf hat er Glück, dass er noch auf dem Feld steht.

Glück für Nico Schlotterbeck: Der Verteidiger von Borussia Dortmund hat Josip Stanisic im Topspiel gegen den FC Bayern (JETZT im LIVETICKER) heftig mit der offenen Sohle getroffen (18.) - ist aber mit einer Gelben Karte davongekommen.

Der Nationalspieler kam bei einem Zweikampf zu spät und rutschte auf dem Ball aus. Dabei traf er Stanisic etwas oberhalb des rechten Knöchels.

FC Bayern: Schreckmoment um Stanisic

„Oh! Das ist Minimum eine Gelbe Karte. Er geht voll oberhalb des Knöchels (drauf, Anm. d. Red.). Das wird gecheckt. Er trifft Stanisic, das ist das Entscheidende", sagte Lothar Matthäus unmittelbar nach dem Foul bei Sky.

Stanisic ging zu Boden, blieb lange liegen und hielt sich die Hände vor sein Gesicht. Nach dem Schreckmoment konnte der Kroate die Partie aber zunächst fortsetzen. „Gott sei Dank steht er wieder. Ich habe viele solche Verletzungen miterlebt“, war Matthäus erleichtert.

Schlotterbeck kam mit der Gelben Karte davon. Die Szene wurde vom VAR im Hintergrund zwar kurz gecheckt, Schiedsrichter Sven Jablonski wurde jedoch nicht an den Monitor am Spielfeldrand gebeten.

BVB: Schlotterbeck trifft im Topspiel

„Absolut die richtige Entscheidung. Aber warum nach zwei Minuten? Jetzt komme ich schon wieder darauf, was ich eigentlich sehr, sehr selten gesagt habe, aber jetzt zum zweiten Mal wiederhole: Wo ist der Einfluss von außen? Weder vom Linienrichter oder von irgendjemandem, der das in Zeitlupe gesehen hat“, bemängelte Matthäus.

Wenig später traf Schlotterbeck dann auch noch zum 1:0 für die Schwarz-Gelben. Nach Vorlage von Daniel Svensson köpfte er den Ball ins rechte untere Eck (26.).

Anschließend sprang er jubelnd in den Fanblock des BVB und jubelte ekstatisch mit den Anhängern der Schwarz-Gelben über sein Tor. Auch für einen derartigen Jubel haben Schiedsrichter schon Gelb verteilt.

Schlotterbeck kam aber auch hier um einen Platzverweis herum - dank des Fingerspitzengefühls von Jablonski.