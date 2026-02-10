"Schwerwiegende Verletzung": Herber Rückschlag für Wolfsburg-Verteidiger

SID 10.02.2026 • 17:05 Uhr Kilian Fischer hatte die Verletzung beim Duell mit dem BVB erlitten.

Der VfL Wolfsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf seinen Außenverteidiger Kilian Fischer verzichten.

Der 25-Jährige habe am Samstag beim 1:2 gegen Borussia Dortmund ohne „gegnerische Einwirkung eine schwerwiegende Verletzung in der linken Adduktorenmuskulatur“ erlitten, teilte der VfL am Dienstag mit. Fischer fehle „bis auf Weiteres“.