Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

"Schwerwiegende Verletzung": Herber Rückschlag für Wolfsburg-Verteidiger

Rückschlag für Wolfsburg-Verteidiger

Kilian Fischer hatte die Verletzung beim Duell mit dem BVB erlitten.
Fischer erlitt die Verletzung am Wochenende
Fischer erlitt die Verletzung am Wochenende
© AFP/SID/Ronny HARTMANN
SID
Kilian Fischer hatte die Verletzung beim Duell mit dem BVB erlitten.

Der VfL Wolfsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorerst auf seinen Außenverteidiger Kilian Fischer verzichten.

Der 25-Jährige habe am Samstag beim 1:2 gegen Borussia Dortmund ohne „gegnerische Einwirkung eine schwerwiegende Verletzung in der linken Adduktorenmuskulatur“ erlitten, teilte der VfL am Dienstag mit. Fischer fehle „bis auf Weiteres“.

Fischer kommt in dieser Saison auf bislang zwölf Einsätze in Pflichtspielen. Gegen den BVB war er bereits nach 17 Minuten ausgewechselt worden. Wolfsburg belegt aktuell den 15. Platz und hat aus den vergangenen vier Spielen nur einen Punkt geholt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite