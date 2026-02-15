Schwierige Phase für Union: „Gefährliche Tabellensituation“

SID 15.02.2026 • 06:42 Uhr Coach Steffen Baumgart spricht Klartext und sieht einen deutlichen Verbesserungsbedarf bei seinem Team.

Sieben Partien ohne Sieg, die Defensive löchrig und das Programm schwierig: Steffen Baumgart erlebt mit Union Berlin eine knifflige Phase - und spricht dies klar aus. „Es ist eine gefährliche Tabellensituation“, sagte der 54-Jährige nach dem 2:3 (1:2) bei seinem Ex-Klub Hamburger SV am Samstag. Union befinde sich in einer „Spirale nach unten.“

Die Köpenicker haben noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 und gegen Bayer Leverkusen ein schwieriges Heimspiel vor der Brust. „Die Situation ist nicht einfach, aber auch nicht unlösbar“, sagte Baumgart: „Es ist ja auch nicht so, dass wir komplett danebenliegen.“