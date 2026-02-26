Sky-Umfrage: Kompany Vorbild im Kampf gegen Rassismus

SID 26.02.2026 • 10:07 Uhr Bei den Bundesliga-Klubs sehen die Befragten allerdings erheblichen Nachholbedarf. Große Vorfreude herrscht bei den Fans auf das Liga-Topspiel.

Nach seiner viel beachteten Rede sehen viele Fußball-Interessierte Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany als Vorbild im Kampf gegen Rassismus. Dies gaben 78 Prozent aller Befragten bei einer repräsentativen Sky-Umfrage an, die durch die Sportbusiness & Research Beratung ONE8Y durchgeführt wurde. 74 Prozent gaben allerdings auch an, dass die Bundesliga-Klubs generell noch mehr gegen Rassismus unternehmen sollten.

Kompany hatte zuletzt in einer Pressekonferenz Vinicius Junior von Real Madrid nach dem Rassismus-Vorfall im Champions-League-Spiel bei Benfica Lissabon verteidigt und dabei auch Benfica-Trainer José Mourinho für dessen Kommentare im Nachgang scharf kritisiert. Gleichzeitig sprach sich Kompany aber auch generell für einen besseren Umgang innerhalb der Gesellschaft aus.