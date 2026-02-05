Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Bundesliga
Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
WEISSE WESTE
TEAMS
TORJÄGER
Bundesliga>

St. Pauli: Jones fällt monatelang aus

Verletzungsschock für St. Pauli

Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli hat sich die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen.
Verletzt: Ricky-Jade Jones
Verletzt: Ricky-Jade Jones
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Thomas Thienel
SID
Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli hat sich die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen.

Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC St. Pauli muss monatelang auf Angreifer Ricky-Jade Jones (23) verzichten.

Der Engländer hat sich in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:3) im DFB-Pokal am Dienstag die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen, das gab der Tabellenvorletzte am Donnerstag im Anschluss an eine MRT-Untersuchung bekannt.

Jones wird sich am kommenden Montag in München operieren lassen, „um das Gelenk nachhaltig zu stabilisieren“, wie es weiter hieß. Jones werde „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite