St. Pauli: Jones fällt monatelang aus

SID 05.02.2026 • 15:41 Uhr Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli hat sich die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen.

Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC St. Pauli muss monatelang auf Angreifer Ricky-Jade Jones (23) verzichten.

Der Engländer hat sich in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:3) im DFB-Pokal am Dienstag die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen, das gab der Tabellenvorletzte am Donnerstag im Anschluss an eine MRT-Untersuchung bekannt.