St. Pauli: Jones fällt monatelang aus

Rückschlag im Abstiegskampf: Der FC St. Pauli muss monatelang auf Angreifer Ricky-Jade Jones (23) verzichten.
Verletzungsschock für St. Pauli
Ricky-Jade Jones vom FC St. Pauli hat sich die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen.
Verletzt: Ricky-Jade Jones
Der Engländer hat sich in der Partie bei Bayer Leverkusen (0:3) im DFB-Pokal am Dienstag die Syndesmose am rechten Sprunggelenk gerissen, das gab der Tabellenvorletzte am Donnerstag im Anschluss an eine MRT-Untersuchung bekannt.
Jones wird sich am kommenden Montag in München operieren lassen, „um das Gelenk nachhaltig zu stabilisieren“, wie es weiter hieß. Jones werde „mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen“.