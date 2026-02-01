St. Paulis Afolayan zieht es auf die Insel

SID 01.02.2026 • 20:00 Uhr Oladapo Afolayan verlässt den FC St. Pauli. Der 28-Jährige geht von Deutschlands erster in Englands zweite Liga.

Nach drei Jahren im Trikot des FC St. Pauli zieht es Flügelstürmer Oladapo Afolayan auf die Insel zu den Blackburn Rovers in die zweite Liga. Wie die Engländer am Sonntag bekanntgaben, unterzeichnete der 28-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Über die Ablöse machten beide Vereine keine Angaben.

„Ich war drei Jahre lang bei meinem alten Verein und unsere Zeit dort war abgelaufen, also suchte ich nach einer Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln“, sagte der Engländer Afolayan in einer Mitteilung des englischen Zweitligisten, der in der Championship auf einem Abstiegsplatz rangiert.