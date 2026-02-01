Steffen "kein Alleinschuldiger": Fritz stellt sich Kritik

SID 01.02.2026 • 12:30 Uhr Der Sportchef von Werder Bremen sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt und betont nach der Trennung von Horst Steffen auch seine Verantwortung.

Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz hat sich nach der Trennung von Trainer Horst Steffen selbstkritisch gezeigt. „Ganz klar muss man sagen: Es gibt keinen Alleinschuldigen“, betonte der Ex-Nationalspieler bei einer kurzfristig anberaumten Medienrunde am Sonntag: „Wenn sowas passiert, sind wir alle in der Verantwortung. Ich natürlich auch in erster Linie, natürlich auch die Mannschaft.“

Steffen war zuvor nach zehn Spielen ohne Sieg von den Hanseaten freigestellt worden. Die öffentliche Kritik richtet sich aber auch an Fritz, der für den Kader der Bremer mit Peter Niemeyer, dem Leiter Profifußball, letztlich verantwortlich zeichnet. „Ich bin reflektiert, überdenke natürlich auch viele Handlungen“, sagte Fritz: „Natürlich nehme ich die Kritik auch an und versuche mein Bestmögliches einzubringen, um den Turnaround zu schaffen.“