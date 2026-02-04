Thioune in Bremen: „Richtiger Trainer am richtigen Ort“

SID 04.02.2026 • 17:33 Uhr In seiner neuen Mannschaft steckt laut des 51-Jährigen viel mehr als ein Abstiegskandidat.

Werder Bremens neuer Trainer Daniel Thioune geht die Aufgabe beim abstiegsbedrohten Traditionsklub mit viel Selbstbewusstsein an. „Ich bin der Überzeugung, dass ich der richtige Trainer am richtigen Ort bin“, sagte der 51-Jährige bei seiner Vorstellung am Mittwoch. Dies werde dazu führen, „dass wir in dieser Saison nicht nur drei Mannschaften hinter uns lassen werden.“

Thioune, der auf den entlassenen Horst Steffen folgt, will gemeinsam mit den Spielern beweisen, „dass deutlich mehr in dieser Mannschaft steckt - weil das hat sie in den letzten Wochen immer mal wieder angedeutet.“ Dabei habe in letzter Zeit vielleicht ein Stück weit „die Energie, die Überzeugung“ gefehlt, den Spielern wolle er nun aber das nötige Momentum geben. Dafür arbeite er „nicht in Problemen, ich arbeite immer in Lösungen“, sagte Thioune.

Nach zehn Spielen in Folge ohne Sieg ist Werder in den letzten Wochen bis auf den 15. Tabellenrang abgerutscht und damit mittendrin im Abstiegskampf - die Aufgabe sei deswegen sicherlich „anspruchsvoll“, sagte Thioune. Aber er sei „jemand, der nach vorne schaut - und dann ist der Weg zu einem einstelligen Tabellenplatz nicht zu weit weg.“