Thioune vor Werder-Debüt: "Etwas Besonderes"

SID 05.02.2026 • 16:31 Uhr Für den neuen Trainer der Bremer ist der Auftritt in Freiburg zudem der erste in der Bundesliga überhaupt.

Sein erstes Spiel in der Bundesliga: Neu-Trainer Daniel Thioune (51) fiebert seinem Debüt bei Werder Bremen entgegen. "Es ist etwas Besonderes", sagte Thioune vor der Partie beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Ich war nie getrieben von diesem Traum, sondern habe immer beharrlich daran und dafür gearbeitet. Und es gehört natürlich zu meinem Lebensglück jetzt dazu, mir das am Samstag verwirklichen zu können." Als Spieler und Coach war Thioune bisher nicht über die 2. Liga hinausgekommen.

Werder hatte Thioune am Mittwoch als Nachfolger von Horst Steffen verpflichtet, die Mission ist klar: Die Hanseaten vor dem dritten Abstieg der Klubgeschichte bewahren. Der Traditionsklub ist in der Tabelle auf den 15. Platz abgerutscht und seit zehn Bundesliga-Spielen sieglos, so lange wie nie zuvor seit dem Aufstieg 2022 und so lange wie aktuell kein anderer Bundesligist.