TSG-"Wahnsinn": Schicker positioniert sich klar

Dominik Hager 08.02.2026 • 18:40 Uhr Trotz des sportlichen Höhenflugs der TSG Hoffenheim droht Andreas Schicker das Aus. Der Geschäftsführer zeigt Unverständnis für die Situation, möchte aber bleiben.

Der Machtkampf bei der TSG Hoffenheim steuert auf die entscheidende Phase zu. Noch bevor es am Montag zu einer wegweisenden Gesellschafterversammlung kommen kann, meldete sich Geschäftsführer Andreas Schicker zu Wort.

Wie auch SPORT1 berichtete, droht diesem das Aus, obwohl er einen großen Anteil an der positiven Entwicklung des Klubs hat. Am Rande des TSG-Spiels gegen den FC Bayern bezog er Stellung.

„Ich finde es sehr schade“, sagte er bei DAZN zu den Entwicklungen im Klub. „Dinge sind vorgefallen, die kann ich selber nicht nachvollziehen.“

Schicker will trotz Wirbel bleiben

„Es ist mein Stand, dass es eine Sitzung gibt. Ich kann von meiner Seite nur sagen, dass ich gerne bleiben möchte. Ich habe auch viel Zuspruch bekommen“, machte er deutlich. „Ich möchte bleiben“, wiederholte er sich.

Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zeigte sich derweil verwundert, wie es in Hoffenheim so weit kommen konnte.

„Ich kann es überhaupt nicht verstehen und nachvollziehen. Was intern abgeht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass er als Mensch immer sehr ehrlich ist“, sagte der Bayern-Boss über Schicker.

„Ich kann nur hoffen, dass sich der Sport für den Sport entscheidet. Der Weg, den sie eingeschlagen haben, ist richtig gut. Alles andere wäre Wahnsinn“, bekräftigte er.

DAZN-Experte Michael Ballack teilte die Verwunderung von Freund. „Es sieht so aus als wüsste keiner, was auf sie zukommt. Das ist keine gute Situation. Gerade wenn man einen guten Job macht, ist das schon sehr irritierend“, erklärte er.

Ilzer-Zukunft offen? „Man kann nichts ausschließen“

Ein Aus von Schicker könnte sogar mit einem Aus von Cheftrainer Christian Ilzer einhergehen. „Es kann sein, man kann nichts ausschließen, das hängt von vielen Faktoren ab. Diese Faktoren werde ich nicht kommentieren, sondern dann beurteilen“, erklärte dieser bei DAZN.

Ilzer möchte sich aber zunächst auf die sportliche Performance seines Teams konzentrieren. „Den Alpha, den Löwen, den Warrior kümmert es nicht, wenn sich die Hyänen am Weg hinter ihm um die Beute streiten. Er blickt nach vorne auf sein nächstes Jagdobjekt“, machte er klar.