Verdacht auf Kreuzbandriss: Dortmund droht langer Can-Ausfall

SID 28.02.2026 • 21:32 Uhr Der BVB-Kapitän musste vor der Pause verletzt raus, Trainer Kovac gibt ein erstes Update.

Emre Can verließ das Stadion nach dem bitteren 2:3 (1:0) von Borussia Dortmund gegen Bayern München auf Krücken, wirkte in seinen Bewegungen sehr eingeschränkt. Trainer Niko Kovac befürchtete da bereits einen Kreuzbandrisses bei seinem Kapitän. Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es „ein bisschen danach aus“, sagte der 54-Jährige vorsichtig. Can habe „auch was gehört“.

Der Defensivspieler war in der 38. Minute bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit dem Knie weggeknickt, spielte nach minutenlanger Behandlung noch weiter - ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch von Ramy Bensebaini ersetzt werden musste. „Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben - leider“, sagte Kovac.