Verspätung, Fouls, Mauer-Debatte in Mainz: "Was für ein Abend"

SID 21.02.2026 • 06:39 Uhr Nach einem umkämpften Spiel äußern sich die beiden Trainer zu den umstrittenen Situationen - und bleiben dabei ziemlich locker.

Zum Abschluss eines hitzigen Abends konnten Merlin Polzin und Urs Fischer abseits des Fußballplatzes noch gemeinsam lachen.

„Was für ein Abend“, fasste Polzin zusammen, gratulierte seinem Trainerkollegen Fischer noch gut gelaunt zum 60. Geburtstag und resümierte nach dem 1:1 (0:1) seines Hamburger SV beim FSV Mainz 05: „Viel Emotionalität von beiden Seiten. Es war der erwartet schwere Kampf.“

Erst kamen die Hamburger wegen der angespannten Verkehrssituation ums Stadion zu spät, dann sorgte das Spiel für Diskussionsstoff bei den Mannschaften.

Die Hamburger hätten gerne Platzverweise nach Fouls der bereits verwarnten Silas und Dominik Kohr gesehen. Fischer wechselte beide Spieler kurz darauf aus, Polzin kommentierte humorvoll: „Als junge Trainer sind wir froh, dass wir noch viel lernen können - und das Wechselverhalten von Urs sagt glaube ich einiges darüber aus, was die vorbelasteten Spieler angeht“, meinte er und stellte klar: „Die Szenen sind klare Gelb-Rote Karten, da gibt es keine zwei Meinungen.“

Auch Fischer implizierte, dass seine Mannschaft etwas im Glück gewesen sei („Die Auswechslungen kamen zum richtigen Zeitpunkt, sagen wir mal so“), der Schweizer ärgerte sich aber ebenfalls über eine strittige Szene.

Der Ausgleich, ein abgefälschter Freistoß von Fábio Vieira (64.), war für Fischers Geschmack regelwidrig.

„Es gibt eine Regel, die besagt, dass die Spieler, die eine offensive Mauer bilden, einen Meter entfernt stehen müssen“, erklärte er. Ein Hamburger Spieler habe aber in der Mainzer Mauer gestanden, „wenn das so ist, sollte das Tor eigentlich nicht zählen. Es wäre indirekter Freistoß für uns“, sagte Fischer.

Letztlich freuten sich aber beide Trainer über einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf, die Hamburger blieben überdies seit sechs Spielen ungeschlagen.