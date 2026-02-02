Newsticker
Wolfsburg verstärkt sich in der Defensive

Der VfL stellt die drittschlechteste Defensive der Bundesliga. Ein ghanaischer Nationalspieler soll helfen.
Der VfL Wolfsburg ist nach einem guten Beginn unter Trainer Daniel Bauer zuletzt abgerutscht. Die "Wölfe" finden sich im Abstiegskampf wieder.
SID
Der kriselnde VfL Wolfsburg hat seine anfällige Defensive mit Jonas Adjetey verstärkt.

Wie der Tabellen-14. der Bundesliga am letzten Tag des Transferfensters mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Basel aus der Schweiz nach Niedersachsen. Der ghanaische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030.

Adjetey soll 9,5 Millionen Euro kosten

„Jonas ist ein physisch sehr starker Spieler, schnell und zweikampfstark. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive brauchen“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler über den Neuzugang aus seiner Heimat.

Laut Medienberichten überwiesen die Wölfe rund 9,5 Millionen Euro an den Schweizer Double-Gewinner. Verstärkung in der Defensive kann der VfL gut gebrauchen: Mit 42 Gegentreffern stellt die Mannschaft von Trainer Daniel Bauer die drittschlechteste Abwehr der Liga, nur Eintracht Frankfurt und Schlusslicht 1. FC Heidenheim haben mehr Tore kassiert (je 45).

