Wolfsburg verstärkt sich in der Defensive

SID 02.02.2026 • 20:37 Uhr Der VfL stellt die drittschlechteste Defensive der Bundesliga. Ein ghanaischer Nationalspieler soll helfen.

Der kriselnde VfL Wolfsburg hat seine anfällige Defensive mit Jonas Adjetey verstärkt.

Wie der Tabellen-14. der Bundesliga am letzten Tag des Transferfensters mitteilte, kommt der 22 Jahre alte Innenverteidiger vom FC Basel aus der Schweiz nach Niedersachsen. Der ghanaische Nationalspieler unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030.

Adjetey soll 9,5 Millionen Euro kosten

„Jonas ist ein physisch sehr starker Spieler, schnell und zweikampfstark. Er bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unsere Defensive brauchen“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler über den Neuzugang aus seiner Heimat.