Deal am Deadline Day: Augsburg holt Stürmer

Uchenna Ogundu soll in Augsburg für mehr Torgefahr sorgen. Der Nigerianer kommt aus der Türkei.
Der FC Bayern hat sein Nachwuchstalent Felipe Chavez abgegeben, während Ex-Profi Bouna Sarr einen neuen Verein findet. Den größten Coup am Deadline Day landet RB Leipzig mit Brajan Gruda.
SID
Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat seine Offensive breiter aufgestellt. Wie der Tabellenelfte am Montagabend mitteilte, wechselt der nigerianische Angreifer Uchenna Ogundu vom türkischen Erstligisten Alanyaspor nach Augsburg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2031.

Medienberichten zufolge zahlt Augsburg rund sechs Millionen Euro an Alanyaspor, der Klub hatte den Abschied bereits vorher verkündet.

„Mit seinem Tempo, seiner Dynamik und seinem Zug in die Tiefe passt er perfekt zu uns und bringt zusätzliche Variabilität in unser Spiel“, sagte FCA-Sportdirektor Benni Weber. Der 19-Jährige kam in 17 Ligaspielen auf zwei Tore und zwei Vorlagen, im Pokal erzielte er in drei Einsätzen einen weiteren Treffer.

Zuvor hatten die Augsburger bereits Thomas Kastanaras vom VfB Stuttgart verpflichtet. Der Stürmer soll zunächst in der U23 Spielpraxis sammeln, Weber traue ihm jedoch auch „den nächsten Schritt zu“.

